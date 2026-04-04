Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçı: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de milli aranın ardından kritik haftada Kasımpaşa ile Zecorner Kayserispor, İstanbul'da adeta bir final maçında karşı karşıya geliyor. 24 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa, ev sahibi olarak 23 puanla 16. sıradaki Kayserispor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak kritik maçta kazanan taraf ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde edecek, kaybeden ise küme düşme hattına bir adım daha yaklaşacak. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu karşılaşmada teknik direktörlerin stratejileri ve oyuncu tercihleri belirleyici olacak. Peki Kasımpaşa-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.