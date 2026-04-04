Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Natura Dünyası Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor, ligin orta sıralarını ilgilendiren maçta 3 puan için sahaya çıkıyor. İki takımın bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Tayyip Talha, Nazım, Maxim.
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Güven, Duarte, Hagi, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit, Hadergjonaj.
GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.