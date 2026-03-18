Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray yenilgisinin ardından çıkış arayan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, 42 puanla 6. sırada yer alırken, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sami Uğurlu'nun Antalyaspor'u 24 puanla 15. sırаdа mücadele ediyor. Ev sahibi ekip üst sıralara tırmanmak isterken, konuk takım deplasmanda kritik 3 puanı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke.
Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Bahadır, Soner, Safuri, Ballet, Dzhikiia, Erdoğan, Streek, Ceesay, Veysel.
BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı.
BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.