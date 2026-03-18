Yayın Tarihi: 18.03.2026 - 12:05Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 - 12:09
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da nefesler tutuldu. Anfield Road'da oynanacak kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularına etkileyici bir konuşma yaptı. İşte o sözler...
"YILLAR SONRA KONUŞULACAK"
Tecrübeli çalıştırıcı bu gecenin Galatasaray tarihine geçebileceğini belirtti:
"Bugün buraya bir maç oynamaya çıkmıyorsunuz. Bugün buraya tarih yazmaya çıkıyorsunuz. Bu forma, böyle geceler için var. Siz de böyle gecelerin oyuncususunuz. Yıllar sonra bu gece konuşulacak, bu maçı hatırlayacaklar. Nasıl hatırlanacağını siz belirleyeceksiniz."
"O TAKIM SİZ OLABİLİRSİNİZ"
Rakibin gücünden çok kendi oyunlarına odaklanmaları gerektiğini dile getiren Buruk, özgüven mesajı verdi:
"Büyük takımların olduğu gecelerde herkes rakibi konuşur. Ama kazananı tarih yazar. Bu gece sahaya karakter koyan, cesaret koyan, aklını kullanan takım kazanacak. O takım siz olabilirsiniz. Buna inanın."
"AÇIĞINIZI KAPATIN"
Oyunun kontrolüne dikkat çeken Buruk, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi:
"Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır. Panik yapan kaybeder. Sabreden, doğru pası veren, doğru zamanda koşan kazanır. Aklınızla oynayın, yüreğinizle kazanın. Birbiriniz için mücadele edin, birbirinizin açığını kapatın."
"SİZİ DURDURABİLECEK TAKIM YOK"
Takım ruhuna ayrı bir parantez açan Buruk, birlik ve dayanışma mesajı verdi:
"Sahada bireysel değil, takım olarak var olacaksınız. Biriniz düştüğünde diğeriniz kaldıracak. Biriniz yorulduğunda diğeriniz onun yerine koşacak. Eğer bunu yaparsanız, bu seviyede sizi durdurabilecek takım yok."
"FORMANIN AĞIRLIĞINI HİSSEDİN"
Galatasaray formasının anlamına da değinen Buruk, oyuncularına duygusal bir çağrıda bulundu:
"Bu formayı giymek ayrıcalıktır. Bu formayla Avrupa'da oynamak daha da büyük bir sorumluluktur. Sahaya çıktığınızda sadece kendinizi değil, milyonları temsil ediyorsunuz. Bu formanın ağırlığını hissedin ve ona göre oynayın."
"DİSİPLİNDEN KOPAN KAYBEDER"
İlk maçtan gelen 1-0'lık avantajın rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Buruk, Anfield gibi zorlu bir deplasmanda her an her şeyin değişebileceğini vurguladı:
"1-0'lık skor avantajdır ama sizi bir yere taşımaz. Bu statta bir anlık hata her şeyi değiştirir. Sahaya sanki ilk maçı oynamamış gibi çıkacağız. Disiplinden kopan kaybeder."
"SEÇİM SİZİN"
Konuşmasının sonunda takımını adeta ayağa kaldıran Okan Buruk, futbolcularına unutulmaz bir mesaj verdi:
"90 dakika sonra ya sıradan bir takım olacaksınız ya da Avrupa'nın konuştuğu bir takım. Seçim sizin. Sahaya çıkın, mücadele edin, pes etmeyin. Bu geceyi unutulmaz yapan siz olun!"