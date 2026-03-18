Trendyol Süper Lig'İn 27. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Mustafa da bu sabah, daha doğrusu gece geç saatlerde biraz rahatsızlık yaşadı. Ciddi bir ağrısı oldu, şimdi daha iyi. İlk 11'den çıkarmak zorunda kaldık. Batagov ve Mustafa'nın yokluğu önemli ama 3 puan ile bu araya girmemiz gerekiyor. Eyüpspor ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Cesur oynamaya çalışan, her an oynamaya çalışan, denemeye çalışan bir takım. Oyunlarda eksik kaldıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla uyarılarımızı, konuşmalarımızı yaptık. İyi hazırlandık. Gayet iyi hazırlandık. Son dakika Mustafa'nın olmayışı oyunun başında bizi zorlayabilir ama iyi çalıştık ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Planımız iyi oynamak, üstün oynamak ama en önemlisi kazanmak. Galibiyete ihtiyacımız var. Türkiye Ligi'nde kolay maç yok. Oyuna ve rakibe saygı göstereceksiniz. Biz de öyle çalıştık. Galip gelmek istiyoruz, şu anda ihtiyacımız olan tek şey galibiyet.