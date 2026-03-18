Bu akşam ne gerektiğini çok iyi biliyoruz. İstanbul'daki ilk maçın ardından yapmamız gereken işin farkındayız. Ama hepimiz bu maçı dört gözle bekliyoruz ve kendi sahamızda bunu tersine çevirebileceğimize dair inancım tam. Anfield'daki Avrupa geceleri her zaman özeldir. Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve gerçekten de çok gürültülü, çok etkileyiciydi. Ama bu akşam sizlerin de buna fazlasıyla karşılık verecek bir ses ve tutkuyla orada olacağınızı biliyorum.