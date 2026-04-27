AHMET ÇAKAR: YASİN KOL BU KADAR İŞTE Topu rakip alana taşımakta zorlanan Galatasaray Talisca'nın kaçırdığı penaltıdan sonra kendine geldi. Gerçek oyununa döndü ön alan baskısında çok etkili oldu. Osimhen gole kadar sahada yoktu. Gol ile "Ben buradayım" dedi. Ederson yaptığı hatalarla sadece bu maçı değil bu sezon Fenerbahçe'yi yakan tüm ümitlerini bitiren oyuncu oldu. Galatasaray ise galibiyetin yanında bu sezonun şampiyonluğunu ilan etti.