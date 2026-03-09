CANLI | ikas Eyüpspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ikas Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Eyüpspor, sahasında önemli bir mücadeleye çıkacak.

ikas Eyüpspor-Kocaelispor maçını canlı takip et...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürerken ikas Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligde kritik öneme sahip mücadele öncesinde futbolseverler "Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak ikas Eyüpspor-Kocaelispor karşılaşması bugün futbolseverlerle buluşacak. Mücadele Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Ligde çıktığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Eyüpspor, topladığı 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılı ekip bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü. Peki, Eyüpspor Kocaelispor maçı ne zaman? İkas Eyüpspor-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ASPOR.com'da!

İKAS EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Eyüpspor-Kocaelispor maçı bugün Eyüp Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 16:00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor Kocaelispor karşılaşması beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. İkas Eyüpspor-Kocaelispor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

EYÜPSPOR'DA İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Eyüpspor'da Umut Bozok ve Emre Akbaba sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncunun karşılaşmada kart görmesi halinde, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

İLK MAÇI KOCAELİSPOR KAZANMIŞTI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu kez Eyüpspor sahasında rövanşı almak için sahaya çıkacak.

KOCAELİSPOR LİGDE 8. SIRADA

Kocaelispor, Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

İKİNCİ YARIDA İSTEDİĞİ SONUÇLARI ALAMADI

Körfez temsilcisi ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı. Bu süreçte oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Son iki lig maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, Eyüpspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

KOCAELİSPOR'DA EKSİKLER

Kocaelispor'da sakatlıkları bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da Eyüpspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

EYÜPSPOR'UN LİG PERFORMANSI

Eyüpspor ise ligde oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Eflatun-sarılı ekip topladığı 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandıran Eyüpspor, kalesinde ise 35 gol gördü.

İKAS EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

İkas Eyüpspor maç günü paylaşımı

Kocaelispor maç günü paylaşımı