Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Bu maç, Gençlerbirliği'nin ligde üst sıralara yaklaşması ve Kayserispor'un puanını artırması açısından büyük önem taşıyor. Eryaman'daki bu kritik karşılaşma, her iki takımın ligdeki hedefleri açısından sezonun dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Zecorner Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda saat 16:00'da başladı ve deneyimli hakem Ümit Öztürk tarafından yönetiliyor.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Göktan, Cihan, Traore.
Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Makarov, Mane, Cardoso, Chalov.
GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor karşılaşması beIN Sports 2 kanalında canlı yayılanıyor. Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
MAÇ ÖNCESİ SON DURUM
Başkent ekibi, ligde 23 puanla 12. sırada yer alırken, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde geçen hafta Eyüpspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanmıştı. Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Oğulcan Ülgün maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Koita, Onyekuru ve Goutas takımla çalışmalara başladı ve bu kritik mücadelede sahada olabilecekleri bildirildi.
GENÇLERBİRLİĞİ-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM
Gençlerbirliği maç günü paylaşımı
⚽ Maç Günü | #HaydiGençler⚡— Natura Dünyası Gençlerbirliği (@kirmizikara) February 28, 2026
🆚 Zecorner Kayserispor
🏆 Trendyol Süper Lig 24. Hafta
📆 1 Mart - Pazar
🕗 16.00
🏟️ Eryaman Stadyumu
📺 beIN Sports 1
📲 #GBvKYS pic.twitter.com/nYrFXaDqbj
Zecorner Kayserispor maç günü paylaşımı
Maç Günü 🟡🔴— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) February 28, 2026
🆚 Natura Dünyası Gençlerbirliği
🕓 16.00
🏟️ Eryaman Stadyumu
📲 #GBvKYS | #KYSR
⚡@solwieenergy pic.twitter.com/hK8BvlxwCB