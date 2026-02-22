Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı, Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında son anlarda gelen golle 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, bu çıkışı taraftarı önünde sürdürmenin peşinde. Kara Kartal, güçlü rakibi karşısında bir galibiyet daha alarak üst sıralardaki iddiasını pekiştirmek istiyor. Rakibinin bir basamak üzerinde bulunan Göztepe ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başladı.
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.
BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
Maç günü. 🦅#BurasıBeşiktaş | #TSL pic.twitter.com/3oy2hpKjfI— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 21, 2026
GÖZTEPE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
Bugün 22 Şubat 2026 #GöztepeninMaçıVar pic.twitter.com/H30OARveW0— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 21, 2026