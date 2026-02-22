Trendyol Süper Lig’de 23. haftada Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Başakşehir deplasmanında son dakikada bulduğu golle moral depolayan siyah-beyazlılar, aynı ivmeyi kendi sahasında da sürdürmek istiyor. Göztepe ise Beşiktaş ile olan rekabetinde Dolmabahçe'de 3 puanı kovalayacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı, Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında son anlarda gelen golle 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, bu çıkışı taraftarı önünde sürdürmenin peşinde. Kara Kartal, güçlü rakibi karşısında bir galibiyet daha alarak üst sıralardaki iddiasını pekiştirmek istiyor. Rakibinin bir basamak üzerinde bulunan Göztepe ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

