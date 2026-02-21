Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Alanya Oba Stadyumu'ndaki Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşmasını hakem Kadir Sağlman yönetiyor. Ev sahibi Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, savunmanın kilit ismi Aliti'nin kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla rotasyona gitti. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise işler yolunda; turuncu-lacivertliler disiplinli oyun yapısını Alanya deplasmanında da sürdürüp seri yakalamak istiyor. Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü oynanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı.
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalya'daki bu puan mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Victor, Ümit, Aliti, Fatih, Ruan, Janvier, Makouta, Hadergjonaj, Hwang, Hagi, Güven.
RAMS Başakşehir FK : Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçına Kadir Sağlam atandı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Emre Doğu üstleniyor. 4. hakem ise Raşit Yorgancılar olarak belirlendi.