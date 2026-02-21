Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir canlı maç | Trendyol Süper Lig 23. hafta

Süper Lig'in 23. haftasında Alanya'da kritik bir mücadele oynanıyor. 26 puanla 10. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda 33 puanlı 6. sıradaki RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Son 5 maçta sadece 5 puan toplayabilen ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, deplasman galibiyetiyle ilk 5'e yükselme hesapları yapıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da 1-1 biten karşılaşmanın rövanşında her iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.