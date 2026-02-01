Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de gözlerin çevrildiği Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşması öncesi futbolseverler maç detaylarını araştırıyor. Mücadele hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler netleşti mi?

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı mı? Ligde haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı öncesi sorular artıyor. Karşılaşma hangi gün oynanacak? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Takımlar sahaya hangi muhtemel ilk 11'lerle çıkacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK Mİ?

Maçın canlı skor takibi, önemli anları ve tüm detayları ASPOR.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Hesap.com Antalyaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Başkent temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından taraftarı önünde yeniden kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

EVİNDE ETKİLİ PERFORMANS

Ligde 19 puanı bulunan Gençlerbirliği, sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte RAMS Başakşehir'i 2-1, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ve Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederken, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

GAZİANTEP FK'NIN LİG PERFORMANSI

Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 25 puanla 8. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

GAZİANTEP FK'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Konuk ekip Gaziantep FK'da sakatlıkları bulunan Mbakata, Abena ve Ali Mevran Ablak ile kart cezalısı Ogün Özçiçek, bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Draguş, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rumen oyuncu kart görmesi halinde 21. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

