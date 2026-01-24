Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de zorlu mücadele galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Samsunspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Düşüşte olan Karadeniz temsilcisi, bu kritik karşılaşmada altı maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, sezona umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından altı maçtır galibiyet elde edemedi. Şu anda ilk dört sıranın dokuz puan gerisinde bulunan Samsunspor, Avrupa kupaları potasından uzaklaşarak orta sıralara geriledi. İlk devrenin son bölümünde Selçuk İnan yönetiminde çıkış yakalayan Kocaelispor ise sezonun ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyet ile başladı. 23 puanla 9. sırada yer alan siyah-beyazlılar yeniden çıkış yakalamak istiyor. Samsunspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig mücadelesi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanıyor.

SAMSUNSPOR KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 17.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.



KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Soner, Celil, Makoumbou, Yalçın, Jaures, Tavşan, Mouandilmadji.



Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Agyei, Tayfur, Petkovic.

