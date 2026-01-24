Trabzonspor'a Rumen sol kanat!

Sol kanatta sezon başında transfer edilen Kazeem Olaigbe'nin performansından memnun olmayan Trabzonspor, bu bölge bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda bordo-mavili ekibin Dinamo Bükreş forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Alexandru Musi ile ilgilendiği iddia edildi.

Transferfeed'de yer alan habere göre, Trabzonspor'un genç futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Sezon başında FCSB'den Dinamo Bükreş'e transfer olan 21 yaşındaki Musi, bu sezon 19 maçta süre alırken, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Asıl mevkisi sol kanat olan genç futbolcu aynı zamanda da sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Transfermarkt verilerine göre ise 1 milyon 300 bin Euro değeri bulunan Alexandru Musi'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

