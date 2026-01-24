Samsunspor ile Kocaelispor golsüz berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte, Samsunspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça yükselirken Kocaelispor'un ise 3 puan hasreti 2 maça çıktı.

Samsunspor puanını 27'ye yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu. Kocaelispor ise 24 puana yükseldi ve 8. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kocaelispor'da sarı kart gören Tayfur Bingöl, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti.

42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Keita'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.



58. dakikada kornerden seken topa ceza sahası dışından sert vuran Soner Gönül'ün şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



70. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Rivas'ın şutunda, top direğin sağından az farkla auta çıktı.



87. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Can Keleş'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.