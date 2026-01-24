Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 19. hafta mücadelesinde Rennes, kendi evinde Lorient'ı ağırlıyor. Ligde 31 puanla 6. sırada yerini alan ev saihbi ekip, son 8 maçta aldığı 6 galibiyetle çıkışını sürdürüyor ve Şampiyonlar Ligi hedefine kilitlendi. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Rennes, üst sıralara yükselişini pekiştirmek istiyor. Karşısında ise 22 puanla 12. sıradaki Lorient var. Sezonun ilk yarısında Rennes'i 4-0 mağlup eden konuk takım, deplasmanda sürpriz peşinde koşuyor. Rennes-Lorient maçının tüm detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Rennes-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Roazhon Park'taki Rennes-Lorient mücadelesi, Ligue 1'in en formda takımlarından biri ile sezonun 'dev katili' unvanlı ekibini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Rennes, Habib Beye yönetiminde çıktığı son maçlarda hücum etkinliğiyle dikkat çekerken, forvet hattında Breel Embolo ve Esteban Lepaul gibi isimlerin yakaladığı uyum takımı üst sıralara taşıdı. Konuk ekip Lorient cephesinde ise sakatlık krizi can sıkıcı boyutlara ulaşmış durumda; Sambou Soumano, Panos Katseris ve Darlin Yongwa gibi as oyuncuların yokluğunda teknik direktör Olivier Pantaloni, hücumda Pablo Pagis'in yaratıcılığına güveniyor. Sezonun ilk maçında rakibini 4-0 gibi ağır bir skorla geçen Lorient, o maçın psikolojik üstünlüğünü sahaya yansıtmak istese de, Rennes'in iç sahadaki baskılı oyunu bu kez çok daha zorlu bir 90 dakikanın habercisi. İşte Rennes-Lorient maçının detayları...

Rennes-Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes-Lorient maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Roazhon Park'taki karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Rennes-Lorient MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes-Lorient maçı, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rennes-Lorient MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Samba; Seidu, Jacquet, Brassier; Frankowski, Rongier, Camara, Merlin, Tamari; Embolo, Lepaul

Lorient: Mvogo; Meite, Talbi, Silva; Kouassi, Abergel, Cadiou, Le Bris; Pagis, Makengo; Dieng