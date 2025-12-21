Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Cherni, Allan, Dennis, Arda Okan, Rhaldney, Juan, Efkan
Samsunspor: Okan, Soner, Van Drongelen, Borevkovic, Satka, Makoumbou, Emre, Holse, Eyüp, Zeki, Mouandilmadji
GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 17. haftadaki Göztepe-Samsunspor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.
GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Göztepe-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.