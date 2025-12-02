Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler son dakikada bulduğu golle Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB-GS spor haberleri)
Büyük futbolcular böylesine büyük maçlarda ortaya çıkar! Leroy Sane de bunu yaptı zaten! İki takımın da birbirini kalesinden uzak tuttuğu dakikalarda Sane sahneye çıktı. Üst üste çalımlarla kendisine şut koridoru oluşturdu, sonrasında Fenerbahçe kalesine adeta bir füze çıkardı. Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Ederson'u çaresiz bıraktı. Bu kadar formda Fenerbahçe, evinde oynadığı derbide ilk yarıyı Galatasaray kalesine isabetli tek bir şut atamadan tamamladı.
70 milyon euro'luk Duran da son saniye golüyle Fenerbahçe'ye 1 puanı getirdi! İki yıldız oyuncu, skoru belirleyen isim oldu. Ama derbide milyonlarca euro'luk yıldızlardan güçlü bir oyun göremedik! İkinci yarıda da Fenerbahçe adına değişen bir şey olmadı aslında. İlk yarıdaki temposuz ve vasat oyun, maçın uzatma anlarına kadar devam etti. Okan Buruk 'derbiyi kazandım' gözüyle bakarak, Arda Ünyay'ı oyuna aldı. Bu hamle maçın hikayesini bir anda değiştirdi!
Oysa o Arda Ünyay, Union maçında üst üste gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Dün Arda, Duran'a o kadar rahat bir kafa vurdurdu ki... O kafa vuruşu ağlara gitti. Galatasaray, kazanacağı maçı tecrübesiz Arda Ünyay yüzünden beraberlikle bitirdi. Okan Buruk'un Osimhen'i kenara alıp, İcardi'yi sahaya sürmesi de bana göre gereksiz bir hamleydi. Futbol hatalar oyunu. Bazen saha içindeki oyuncular hata yapar. Bazen de kenardaki teknik adamlar...
Galatasaray, Kadıköy'den 1 puanla dönerek liderliğini sürdürdü. Ama Kadıköy'den Kemerburgaz'a 'mutsuz' döndü! 1 puana sevinmedi!
Ama Kadıköy'den Kemerburgaz'a 'mutsuz' döndü! 1 puana sevinmedi! Fenerbahçe ise adeta 6 puanlık maçı kazanamadı ama rakibinin yeniden puan farkını açmasına izin vermedi. Bir de şunu söylemeliyim. Fenerbahçe'nin üst üste seri galibiyetlerinden sonra Asensio'yu bir anda 'efsane' Alex'e benzetenler oldu. Asensio iyi bir oyuncu. Çok da faydalı işler yapıyor sahada. Ama ustalık olarak Alex'in yanına bile yaklaşamaz!
Alex böyle derbileri tek başına alırdı. Bütün derbilerde fark yaratırdı! O yüzden bu kıyaslama veya benzetme çok yerinde olmuyor. Şu bir gerçek ki... Bir daha ligimize Alex gibi, Hagi gibi oyuncular gelmeyecek. Çünkü böylesine büyük oyuncular şu anda dünya futbolunda parmakla sayılacak kadar az! Onlar da bizim ligimize düşmez!
Sonuç olarak derbinin sonucunu hatalar zinciri belirledi. Galatasaray avucunun içindeki 3 puanın 2'sini yanlış değişiklikler yüzünden Kadıköy'de bıraktı! Fenerbahçe, Duran'ın son saniye golüyle büyük sevinç yaşadı! Ama bu kadar eksiği olan, yorgun ve formsuz Galatasaray'ı yense; tam 65 hafta sonra lider olacaktı! O yüzden Fenerbahçe adına da kaçan balık büyük oldu! Hakem Yasin Kol, sahada dik durdu, gördüğünü çaldı. Gerginliğe asla izin vermedi! Kaçırdığı pozisyonlar da oldu! Ama MHK'nin elindeki en cesur hakem Yasin Kol! Yasin Kol sonuca etki edecek büyük bir hata yapmadı! Yasin Kol'u tartışmayı bırakalım da 'dünya derbimiz'de ne oynadık, onu tartışalım!
LEVENT TÜZEMEN - 12. ADAM GİBİYDİ! Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenmeni fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Lemina ve golcü Osimhen'in derbiye yetişmesi G.Saray'a psikolojik olarak çok olumlu yansıdı. Özelikle G.Saray ilk yarıda oyunun temposunu kontrol ederken rakibine pozisyon vermedi.
Sane'nin vuruşuyla gelen gol G.Saray'ın Kadıköy'de daha güvenli, yardımlaşması ön planda bir oyun ortaya koymasını sağladı. Osimhen, belki çok fazla etkili değildi ama sürekli hareket halinde olduğu için F.Bahçe defansının çok fazla öne çıkmasını engelledi. Sara bağlantı oyuncusu olurken zaman zaman etkili paslar verdi, İlkay'ın daha rahat hareket etmesini sağladı. Okan Buruk'un Sanchez'i sağ beke, Lemina'yı stopere koyması belki bir çaresizlikti ancak defansif anlamda G.Saray, başarılı oldu.
Barış Alper, Leroy Sane, ikili mücadelelerde Semedo-Brown ikilisin hayli yıprattı. Torreira, orta sahada ahtapot gibi mücadele ederken F.Bahçe'nin ataklarını orta alanda durdurma adına çok başarılıydı. Yedeklerin olmadığı bir sol bekte görev yapan Kazımcan, çok fazla darbe almasına rağmen görevini başarıyla yaptı, basit oynadığında etkiliydi. Okan Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top G.Saray'a geçtiğinde oyuncularını nereye yap yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde G.Saray defansı ilk hatasını yaptı. Hakem Yasin Kol, ilk yarıda başarılıydı ama ikinci yarı oyunun kontrolünü elinden kaçırdı. Olmayan faullere düdük çaldı, olanları ise pas geçti.
MUSTAFA ÇULCU - DERBİYİ İDARE ETTİ Her iki takımda kontrollü ve güvenli oyunu tercih etti. Oyuncular da kendi alan güvenliğinden sorumlu risk almadan başladılar. Kanat bekleri orta alanı geçmediler bile. Fenerbahçe'nin sürekli geriye, kaleciye kadar uzanan pas tercihleri, liderliği isteyen takımın oyun tercihi olamaz. Galatasaray, 27'de Sane ile ilk şutu attı, 28'de ikinci şutta Sara ile golü buldu. Galatasaray topa sahipken ve hücumdayken İlkay ile Osimhen etkili olamadılar.
Tedesco bu maça iyi hazırlanmamış, Fenerbahçe bu oyunla zorda olsa uzatmalarda beraberliği buldu. Korkunun derbiye faydası yok. Zevksiz temposuz kalitesiz bir derbi seyrettik.
Yasin Kol, son 6 derbide 4 kez sahada. Maça basit temaslara fauller çalarak oyunu keserek başladı. Semedo'ya gecikmeli ve avantaj sonrası Lemina'ya gösterdiği sarılar doğru. Sane'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Brown'a sarı göstermeliydi, göstermedi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Skriniar topu koluyla oynuyor, hakem görüyor ama işi ülke ikliminde klasik uygulama VAR'a bırakıyor. VAR müdahalesi doğru.
45+5'te Barış ile kaleci Ederson mücadelesi temiz, penaltı yok. Galatasaray kulübesini sözlü ikazı disiplin açısından ne kadar doğruysa; devre arası kendisine itiraz eden Abdülkerim'e ve Fenerbahçeli idari menajere kart çıkarmaması o derece yanlıştı. 66'da hakem ne yaptı, ne karar verdi, anlayabilene aşk olsun!
Skriniar'ın Sara'ya hareketi net sarı (borderline )ama ne faul verdi ne sarı çıkardı. Fenerbahçe ayaktayken oyunu niye durdurduğu belli değil. Sonra hakem atışı ile başlattı.
İtiraza gelen kaleci Ederson'a sarı doğru. Maçı VAR'da Ali Şansalan yönetiyor. Muhtemelen APP için hakeme "oyunu durdur" dedi. Rezil bir uygulama yaptılar. Yasin Kol'un performansı futbol iklimimize uygundu. Büyük derbiyi yönetemedi, idare etti.
GÜRCAN BİLGİÇ - HAYAT ÖPÜCÜĞÜ Fenerbahçe'de kazanmayı aklına getirmeyen tek birim teknik heyet ve oyunculardı. Kareografi muhteşemdi. Böyle bir atmosferde beklenen, takımın kora kor baskıyla başlayıp, rakiplerine deplasmanı hissettirmesiydi. Tedesco'nun maç öncesindeki sakin kalmalıyız sözlerini fazlaca ciddiye alıp, Galatasaray'ın ön alan baskısına boyun eğmeye başladılar. Dakikalar ilerledikçe tersine çeviremediler ve maçın kararını vermekten kaçtılar.
Derbilerin büyük oyuncuların sahnesi olduğunu biliriz. Sane'yi çıkardı. Bu maçta Galatasaray… Sakatlıktan yeni çıkan Osimhen'in mücadelesini de eklediler. Gözler Fenerbahçe takımına çevrildiğinde, en çok beklentide olanların sahanın en yetersizi olmaları da enteresan.
Semedo atakları başlamadan bitirdi. Asensio baskı altında yüzünü dönemedi, pas bağlantısı içine girmedi. En-Nesyri ve Kerem etkisiz eleman bölümünde kaldılar. Okan Buruk'un maç hesapları yüzde yüz tutmuş durumda, sadece yapılacak tek hatanın peşine düşmüşlerdi. Düşünün; ilk isabetli şutlarını 89.
Dakikada çekti Fenerbahçe takımı. İkincisi doksan artı 5'te geldi, beraberlik golüyle. Kendi atmosferinde en önemli rakibine bu kadar rahat maç oynattırmanın hikayesinde elde kalan tek şey, puan farkının orunması oldu. İkinci yarıda Okan Buruk'un skoru koruma stratejisini bozan, değişiklikle oyuna giren iki oyuncuydu; Levent ortayı yaptı, Jhon Duran golü attı. Kadıköy'ün gecesi matemden, bayrama döndü. Yenilmezlik devam etti, ezeli rakibe fırsat verilmedi, rüzgarın yönü değişmedi. Bu sonuç Tedesco ve kendilerine "büyük oyuncuyum" diyenler için çok önemli bir test.
EMRE BOL - NAMAĞLUP DEVAM Hem Tedesco hem de Okan Buruk, birbirlerini tartarak başladı karşılaşmaya… Oysa Tedesco'nun rakibini bu kadar eksik yakalamışken ve kendi sahasında oynarken daha baskılı bir taktikle başlamasını beklerdim. Eğer amaç Galatasaray'ı yorup ikinci yarı işi bitirmekse 45 dakikalık tempo buna elverişli değildi. Zira o tempoda kimsenin yorulma ihtimali yok. Sane'nin golüne inanamadım. Adam elini kolunu sallaya sallaya;
Fenerbahçe'nin savunma anlamında en güvenilir ikilisi Skriniar ve Alvarez'i çalımlayıp golünü attı. Allah aşkına insan bir temas eder ya! Fenerbahçe'nin ön tarafının ilk yarıda ismini duyamadık. Sadece biraz Kerem biraz Asensio gerisi traş! İkinci yarı kulübesi daha zengin olan ve gole ihtiyacı olan Fenerbahçe baskılı oynamaya başladı. Galatasaray ise savunmaya geçip kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı.
Tedesco sanırım Galatasaray'ı başka takımlarla karıştırdı. Daha önce geriye düşüp kazandığı maçlar var elbette. Ama rakibin senin ayarında. Dolayısıyla bu karşılaşmalarda geri dönüşler kolay olmuyor. Duraklamalarda gelen gol maçın hakkıydı aslında. Zaman geçiren, maçın bir an önce bitmesini isteyen Galatasaray tarafıydı. Yine de bence kazanan Galatasaray oldu. Tedesco Galatasaray'ı bir daha böyle yakalar mı bilinmez. Yinede namağlup ünvanını korumak değerli.