Devre arasında Beşiktaş, Benfica ve Club Brugge'den teklif alan Noa Lang, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez kalitesini gösteren Lang, forma rekabetine girdiği Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün vites yükseltmesini sağladı. Hollandalı, performansı ile Rize deplasmanında farkını gösterirken hem Yunus hem de Barış, forma savaşında işin zor olduğunu anladı ve geçtiğimiz haftalara göre daha iyi oynadı. Rize deplasmanında 1 gol-1 asist kaydeden Barış Alper Yılmaz, bu sezon 8 gol-9 asiste ulaştı.

BARIŞ ALPER REKORA DOĞRU



Geçen sezonu 14 gol-5 asistle tamamlayan Barış Alper, skora etki olarak kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin ise yeri garanti. Alman futbolcu, geri döndüğü zaman ilk 11'deki formasını alacak.

ÖZEL FOTOĞRAFÇISI DA TRANSFER OLDU!

Napoli'de sorunlar yaşayan Noa Lang, Galatasaray'da temiz bir sayfa açtı. Hocası Okan Buruk'la iyi bir ilet-i şim kuran Noa Lang, kendisine duyulan güvene sergilediği performansla cevap verdi. İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiren 26 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Sosyal medyası ve kariyeri için özel fotoğrafçısı ile çalışan Hollandalı kanat oyuncusu, sezon sonunda bonservisinin alınmasını isterken, iki çocuğunun eşi de İstanbul'da kalıcı olarak oturacakları ev için araştırma yapmaya başladı. Satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olan Noa Lang'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödendi.