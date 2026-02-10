Haberler

A.B.İ. yeni bölüm fragmanı | A.B.İ. dizisi 6. bölüm fragmanı nasıl izlenir?

atv’de yayınlanmaya başladığı günden bu yana salı akşamlarına damga vuran A.B.İ., yeni bölüm fragmanıyla izleyicinin odağında yer alıyor. Doğan’ın Behram’ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan hesaplaşmayı yeniden gündeme taşıması, “A.B.İ. 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu diziseverlerin gündemine taşıdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

10.02.2026 21:57

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede salı akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen A.B.İ. yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Son bölümde Doğan'ın Behram'ı adliye önünden kaçırması ve geçmişte yarım kalan hesaplaşmayı yeniden alevlendirmesi, diziseverlerin "A.B.İ. 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yönelmesine neden oldu. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı yapımın yeni bölümüne dair merak edilen tüm detaylar yakından takip ediliyor.

A.B.İ. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır. Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur.

Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.

Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter. Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.

A.B.İ. dizisi oyunları şu şekilde:

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia).

A.B.İ. dizisi, her salı atv ekranlarından yayınlanıyor.

atv frekans bilgileri şöyle:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

ASpor CANLI YAYIN