Gaziantep FK-İkas Eyüpspor hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri!

Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. Ev sahibi takım, 22 puanla 6. sırada yer alarak, 3 maçlık yenilmezlik serisini 4’e çıkarmak istiyor. Diğer yandan, 9 puanda bulunan İkas Eyüpspor, düşme tehlikesi ile yüzleşiyor. Peki, bu kritik karşılaşma ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak? İşte Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı detayları...