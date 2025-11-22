Galatasaray, Süper Lig’de son iki maçta gol atamadan puan kaybetti. Milli aranın ardından Gençlerbirliği karşısında telafi peşinde olan Sarı-Kırmızılılar, taraftarının önünde 3 puan hedefliyor. Fenerbahçe’nin farkı azaltmasının ardından motive olan Galatasaray, zorlu maçı kazanmak için sahada olacak. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise sürpriz peşinde. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı anlatım detayları haberimizde...

Galatasaray - Gençlerbirliği maçı CANLI ANLATIM | Süper Lig'de 13. hafta maçında gözler Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadelede. RAMS Park'ta gerçekleşecek karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisi merak ediliyor. Taraftarlar, "Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Kritik müsabaka öncesi detaylar ve canlı yayın bilgisi spor gündeminin zirvesinde yer alıyor. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı 11'ler belli oldu mu, Osimhen oynayacak mı? GS maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Galatasaray - Gençlerbirliği maçına dair son bilgiler ve karşılaşmanın canlı anlatımı..

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı, saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu.