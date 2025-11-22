Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı için kamp kadrosunu belli oldu. Sarı-lacivertliler Rize'ye 4 eksikle gitti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertliler, kritik deplasman için 25 futbolcuyu kafileye dahil etti.

Bazı önemli oyuncular ise kamp kafilesinde yer almadı.

KADRODA YER ALMAYAN OYUNCULAR

Çağlar Söyüncü

Nelson Semedo

Sebastian Szymanski

Edson Alvarez

Fenerbahçe'nin resmi olarak açıkladığı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.