İkas Eyüpspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşma, saat 17.00'de başladı.
İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İKAS EYÜPSPOR - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LER
İkas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Emir, Mujakic, Kerem, Stepanenko, Emre, Serdar, Thiam, Umut.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Doh, Kranevitter, Berkay, Camacho, Serginho, Fofana.