Gaziantep FK - Çaykur Rizespor | CANLI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Zorlu randevunun canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Abena, Arda, Rodrigues, Camara, Melih, Maxim, Lungoyi, Kozlowski, Bayo.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Rak-Sakyi, Laçi, Ali Sowe.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı 8 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da başladı.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.