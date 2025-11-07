Gençlerbirliği ile Başakşehir Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Berat, Umut, Yusuf, Crespo, Da Costa, Shomurodov.
GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği - Başakşehir maçı karşılaşma saat 20.00'de başladı.
GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.