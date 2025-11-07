Fenerbahçe maçına damga vurdu! Hakem Allard Lindhout için flaş detay
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı maçı yöneten Allard Lindhout için sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte Hollandalı hakemin 3 yıl önce yaşadığı o olay... (FB spor haberi)
Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, son dakikalarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu büyük yankı uyandırdı.
Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısına rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi.
Plzen'li futbolcunun Duran'ı ceza sahasında şortundan çektiği açıkça görülmesine rağmen, pozisyonu ekran başında izleyen Lindhout oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe, karara büyük tepki gösterdi.
Milliyet'in haberine göre, Allard Lindhout bundan üç yıl önce Hollanda liginde benzer bir pozisyonda benzer bir karar vermiş ve ardından hatasını kabul etmişti.
Utrecht'ten Willem Janssen'in ceza sahası içinde Vitesse'den Lois Openda'ya yaptığı faulün ardından Lindhout, VAR tarafından monitöre bakması için çağrıldı.
Hollandalı hakem, Janssen'in Openda'yı tuttuğunu ve ardından yere yatırdığını gösteren tekrar görüntüsünü izledi ancak herhangi bir ihlal olmadığına karar verdi.
Ancak maçın hakemi, maç sonrası verdiği röportajda, konuk takıma penaltı vermesi gerektiğini itiraf etti.
Lindhout, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Vitesse'nin penaltısını atladığı itirafında bulunarak "Düşünmek gereken birkaç şey var. Sahada kendi gözlemleriniz var. Benim bakış açıma göre, Openda da oyuncuyu tutuyor. Ama bu taraftan gelen görüntülere şimdi tekrar baktığımda, Janssen'in hareketi açık, yani penaltı" dedi.