Tümosan Konyaspor - Samsunspor CANLI (Tümosan Konyaspor - Samsunspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig’de 11. haftada Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Recep Uçar yönetiminde yeniden ritmini yakalamaya başlayan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacakları bu mücadelede hata yapmadan üç puanın sahibi olmayı istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise sezona güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Thomas Reis önderliğinde 17 puanla ligin üst sıralarında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, üst sıralardaki iddiasını sürdürmek niyetinde. Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçının canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz...