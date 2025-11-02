Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jin- Ho, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut
Samsunspor: Okan, Satka, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Celil, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye
KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı 2 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başladı.
KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU
Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Tümosan Konyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 34. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 11 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı hakeminin Ali Şansalan olduğunu açıkladı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Salih Burak Demirel yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlendi.
