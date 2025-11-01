Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Juan kaydetti.
2 maç aradan sonra galip gelmeyi başaran Göztepe, puanını 19'a çıkarırken maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Teknik direktörlüğe Volkan Demirel'i getiren Gençlerbirliği ise yeni hocasıyla ilk maçından mağlup ayrıldı ve 8 puanla 15. sırada kaldı.
12. haftada Göztepe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.