Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığını açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Yapılan soruşturmada hakemlerin yanı sıra futbolcuların da araştırılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit ettiklerini açıklaması üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor.