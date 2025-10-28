TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 56. bölümünde Sultan Mehmed, payitahttaki hazırlıklarını tamamlayarak ordusuyla görkemli bir şekilde sefere çıkmıştı. Ancak seferin yönü konusundaki belirsizlik hem Osmanlı paşalarını hem de düşman cephelerini endişeye sürüklemişti. Peki, TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:36

Paylaş





ABONE OL

Dizinin 56. bölümünde Sultan Mehmed, payitahttaki hazırlıklarını tamamlayarak ordusuyla görkemli bir şekilde sefere çıkmıştı. Ancak seferin yönü konusundaki belirsizlik hem Osmanlı paşalarını hem de düşman cephelerini endişeye sürüklemişti. Karadeniz'de yaşanan büyük deniz savaşı, Osmanlı'nın kaderini belirleyecek yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı. Şimdi diziseverler, "Yeni bölümde Sultan Mehmed'in planı ne olacak, Pontus seferi nasıl sonuçlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu nedenle Mehmed: Fetihler Sultanı 57. Bölüm fragmanı büyük merakla bekleniyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm ve fragman izleme linki!

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümleri izlemek için tıklayınız.

Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümü izlemek için tıklayınız.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı 57. Bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

ATV CANLI YAYIN