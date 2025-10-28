Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroLeague’de 7. hafta, Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko için kritik bir sınava sahne oluyor. Sarı-lacivertliler, İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşılaşacak. Roig Arena’da oynanacak mücadele öncesi Sarunas Jasikevicius ve ekibi, hata yapmadan parkeden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Avrupa arenasındaki ilk 6 maçında 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, aynı istatistiğe sahip olan Valencia karşısında hem oyun temposunu yükseltmeyi hem de güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?