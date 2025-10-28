Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini duyurdu. Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Volkan Demirel... Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.