İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının süren soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplumun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında sürekli ve kararlı bir mücadelenin devam ettiği, buna dair soruşturmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğine" ilişkin basın açıklamasından sonra konunun adli soruşturma süreciyle de ilgili olması nedeniyle açıklama yapmak gereğinin hasıl olduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı öne sürülen bahis oynama iddiası kapsamında nisan ayında soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusuyla, MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir."

"MEVCUT SORUŞTURMA DAHA DA DERİNLEŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Açıklamada, "27 Ekim tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis hesabı bulunan hakemler' açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmektedir. Bu hakemlerin tespiti ile haklarında '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet', '7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.