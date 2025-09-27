Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Ümraniyespor, kendi sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?