Ülke puanında Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...
Avrupa kupalarında ard arda kötü sonuçlar alan temsilcilerimiz, Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yerine de problem teşkil ediyor. Bu yenilgilerin devam etmesi durumunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne takım göndermekte problem yaşayabilir. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlaması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu tehlikeye attı.
NTV Spor'un haberine göre, 43.600 puanda kalan Türkiye, 9. sıradaki yerini korumayı başardı ancak 10. sıradaki Çekya ile arasındaki fark 2.900 puana indi.
Sezon sonunda Türkiye ilk 10'un dışında kalırsa, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve turnuvaya play-off turundan başlamak zorunda kalacak. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son tablo: