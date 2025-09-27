Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Esenler Erokspor, kendi sahasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?