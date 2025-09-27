Getafe - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Getafe, evinde Levante'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Getafe - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Getafe, evinde Levante'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe - Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Getafe - Levante maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Getafe - Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Alvarez, Vencedor, Rey, Brugue; Eyong, Romero