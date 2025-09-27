Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Villarreal, evinde Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Villarreal, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Villarreal - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal - Athletic Bilbao maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Villarreal - Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Buchanan, Partey, Gueye, Solomon; Mikautadze, Pepe

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Navarro; Berenguer