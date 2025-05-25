Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’de 37. haftada Bellona Kayserispor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Kümede kalma savaşı veren konuk ekip Bodrum FK, zorlu Kayseri deplasmanında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Son beş haftada galibiyet yüzü göremeyen Jose Morais’in öğrencileri, 36 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 16. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor cephesinde ise işler farklı bir noktada. Sergej Jalirovic'in gelişiyle birlikte yükselişe geçen sarı-kırmızılılar, sezonun en çok puan toplayan ekiplerinden biri olmayı başardı. 44 puanla 12. sırada bulunan Kayserispor, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadeleyi kazanarak hem puanını 47’ye yükseltmek hem de sezonu moralli kapatmak istiyor. Peki, Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2025- 10:52