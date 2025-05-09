Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih, Viana, M'Bakata, Ogün, Halil, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Boateng

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Lima, Aliti, Richard, Janvier, Cordova, Sporar, Yusuf, Hwang

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'ndaki Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK İLE CORENDON ALANYASPOR ARASINDA 21. RANDEVU

Tarihleri boyunca 20 defa karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Alanyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 21. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de turuncu-yeşilliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ KADİR SAĞLAM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlendi.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Ferenc Karako yer aldı. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapıyor.

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