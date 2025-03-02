RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Net Global Sivasspor’u konuk edecek. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele eden turuncu-lacivertliler, son iki maçında yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki İstanbul ekibi, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Öte yandan, kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor, son dört maçında galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ömer Erdoğan yönetiminde kötü gidişata dur demek isteyen Yiğidolar, zorlu deplasmanda 3 puan için sahaya çıkacak. İki takımın da kritik virajda olduğu bu mücadelede, sahadaki performans merakla bekleniyor. Peki, RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren turuncu-lacivertliler, son iki maçında yalnızca bir puan toplayarak hedefinden uzaklaşmış durumda. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, iç sahada galibiyete uzanarak çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, özellikle hücum hattında Piatek'in önderliğinde etkili olmayı hedefliyor. Öte yandan, kümede kalma mücadelesi veren Net Global Sivasspor ise kötü gidişata son vermek istiyor. Son dört maçında galibiyet alamayan Yiğidolar, düşme hattının yalnızca bir basamak üzerinde, 15. sırada yer alıyor. Ömer Erdoğan yönetiminde kırmızı-beyazlılar, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK ZİRVEDE YER ALIYOR

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek, fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 22 maçta 18 gol kaydeden Polonyalı yıldız futbolcu, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Başakşehir'in kazanamadığı son 2 haftada gol atamayan 29 yaşındaki futbolcunun Sivasspor maçında gol atıp atamayacağı heyecanla bekleniyor.

SİVASSPOR KAZANAMIYOR

Ömer Erdoğan yönetiminde son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Sivasspor, 13 maçta ise 1 galibiyet alabildi. Son olarak Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Yiğidolar, bir an önce çıkış arıyor. Küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Sivasspor'da futbolcuların nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyor. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak kırmızı-beyazlılar, 25 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

BAŞAKŞEHİR İLE SİVASSPOR ARASINDA 48. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Başakşehir ile Sivasspor 48. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 21'ini İstanbul ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Sivas temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Sivasspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.