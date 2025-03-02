Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe sahasında Reeder Samsunspor’u konuk edecek. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelede, her iki takım da kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, taraftarının desteğiyle yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, son dört maçta sadece 1 puan toplayarak düşüş yaşadı. Öte yandan, Thomas Reis yönetiminde Reeder Samsunspor ise bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 46 puanla ligin 3. sırasında yer alan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz hafta aldığı yenilgiyi unutturmak istiyor. Zorlu deplasmanda 3 puan arayacak olan Karadeniz temsilcisi, Avrupa hedefi doğrultusunda hata yapmak istemiyor. Peki, Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Göztepe-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. İki takım da zirve yarışında kritik öneme sahip olan bu mücadelede galibiyete odaklanmış durumda. Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmak istiyor. Stanimir Stoilov'un yönetiminde İzmir ekibi, 23 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 35 puanla ligin 6. sırasına yerleşti. Avrupa kupalarına katılma hedefinden uzaklaşmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında 3 puanı alarak yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Thomas Reis'in öğrencileri ise sezona damga vuran performansını sürdürme peşinde. 24 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 46 puan toplayan Karadeniz ekibi, zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Peki, Göztepe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

GÖZTEPE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Göztepe-Reeder Samsunspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

GÖZTEPE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Lasse Nielsen, Djalma Silva, Miroshi, Dennis, Hugo, Juan, Romulo

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji

GÖZTEPE İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 42. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Göztepe ile Samsunspor 42. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçlardan 21'ini İzmir ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Samsunspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narin ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlenecek.