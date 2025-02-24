Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir derbi sahne alacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir virajdan geçerken, 90 dakika boyunca kozlarını paylaşacak. Ligde 20 galibiyet ve 3 beraberlikle yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı önemli mücadelede serisini sürdürmeyi hedefliyor. Okan Buruk yönetiminde derbiye hazırlanan Cimbom, taraftarının da desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında avantajını korumak istiyor. Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen Galatasaray, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu sezon 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Jose Mourinho'nun önderliğinde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, kritik derbiden galibiyetle ayrılarak puan farkını eritmenin hesaplarını yapıyor. Her iki takım da dev mücadele öncesi son antrenmanlarını tamamlarken, ilk 11'de forma giyecek isimler futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede iki ezeli rakip de galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray, iç sahada oynayacağı bu önemli karşılaşmayı kazanarak liderlik avantajını korumayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde derbiye sıkı bir şekilde hazırlanan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Sezonu Jose Mourinho yönetiminde şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında hata yapmadan zirve yarışında yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Kritik derbiyi kazanarak puan farkını kapatmayı hedefleyen Kanarya, deplasmanda galibiyet alarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor. Karşılaşma öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abulkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbide Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesi yıldız isimlerin gol ve asist sayısı merak edilirken, iki isim de gol krallığı yarışında dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. İşte Osimhen ve En-Nesyri'nin istatistikleri:

ASLAN FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Galatasaray, kazanması durumunda önemli bir avantaj yakalayacak. 63 puanla birinci sırada yer alan Cimbom, sarı-lacivertlileri yenerek, rakibiyle olan puan farkını 9'a çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde derbiye hazırlanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

KANARYA KRİTİK VİRAJA GİRİYOR

Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren Fenerbahçe, Galatasaray maçında 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar ile olan 6 puanlık farkı 3'e düşürmenin hesaplarını yapan Kanarya, kaybetmesi durumunda ağır yara alacak. Jose Mourinho yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-lacivertlilerin nasıl performans göstereceği taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY'DA 3 İSİM EKSİK

Derbi maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 3 isim kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM YOK

Galatasaray maçına iki eksikle gidecek Fenerbahçe'de tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Diego Carlos süre alamayacak. Kritik karşılaşmada sarı kart cezalısı bulunmayan sarı-lacivertlilerde defans hattında kimin yer alacağı ise araştırılıyor.

3'LÜDEN DEVAM

Ezeli rakibiyle önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde son haftalarda tercih ettiği diziliş ile başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertliler, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.

YENİ TRANSFERLER RAMS PARK'A ÇIKIYOR

Devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Rizespor maçında atılan 2 golde asistleri yapan Frankowski ve Lemina ile Eren Elmalı'nın Fenerbahçe maçında ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

402. RANDEVU

17 Ocak 1909 tarihinden itibaren birbirleriyle rakip olmaya devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe 402 kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ezeli rekebatte bugüne kadar 401 defa karşı karşıya gelen takımlar, unutulmaz maçlara imza attı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

LİG'DE 136. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.

ÜSTÜNLÜK CİMBOM'DA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Galatasaray, skor avantajını korumayı amaçlıyor. Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

DERBİYİ VINCIC YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

İKİ TAKIMIN AVRUPA MAÇLARINI YÖNETTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe ararsında oynanacak derbiyi yönetecek olan Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

1970'DEN SONRA İLK DEFA YABANCI HAKEM GÖREV ALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan bu dev maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Sloven hakem Alen Borosak üstlenecek. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak.