UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olan Galatasaray, 2-2 berabere kalarak yoluna namağlup bir şekilde devam etti. Ligde de aynı başarıyı gösteren sarı-kırmızılılar, 15 hafta sonunda 38 puanla lider konumda. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray hem rakibi karşısında hata yapmak istemiyor hem de Fenerbahçe ile olan puan farkını korumayı amaçlıyor. Derbi için İstanbul'a gelen Trabzonspor ise formda rakibi karşısında puan veya puanlar kazanmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan bordo-mavililer, 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımda hazırlıklarını tamamlarken, Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan sevindiren haber geldi. Batagov hakkında da gelişmeler yaşanmaya devam ederken, mücadelede ilk 11'de yer alıp almayacağı maç saatinde netleşecek. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte maça dair son bilgiler...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray ile 15. sırada yer alan Trabzonspor mücadele edecek. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen ve Fenerbahçe ile olan 6 puan farkı devam ettirmeyi hedefleyen sarı-kırmızlılar, taraftarı önünde 3 puanı kazanmayı amaçlıyor. Kötü gidişata bir an önce dur demek için İstanbul'a gelerek, Rams Park'a konuk olacak bordo-mavililer ise puan ya da puanlar alarak Trabzon'a dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi takımlar hazırlıklarını tamamlarken, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in son antenmanda takım ile birlikte çalıştığı belirtildi. Sakat oyunculardan gelen haberler Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibini sevindirirken, hangi futbolcunun ilk 11'de şans bulacağı ise belirsizliğini koruyor. Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçının 1'ini kazanabilen bordo-mavililerde, sakat oyuncular ve kadro dışı futbolculardan dolayı eksikler bulunuyor. Etkili bir oyun ortaya koyarak, üst sıralara çıkmayı hedefleyen Trabzonspor, derbide moral arıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte yılın son derbisine dair sıcak gelişmeler...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Bordo-mavililerle oynayacağı mücadele öncesi sakat oyuncularından sevindiren haber alan Galatasaray'da 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sivasspor karşısında kırmızı kart gören Metehan Baltacı ile Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Mauro Icardi derbide olmayacak.

SARI-KIRMIZILILARA SEVİNDİREN HABER

Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi tedavilerine devam edilen sakat futbolculardan sevindiren haber geldi. Malmö maçında sakatlanarak çıkan ve MR'ı çekilen Davinson Sanchez hakkında korkulan bir şeyin olmadığı belirtildi. Sivasspor maçında sakatlanan ve karşılaşmayı terk eden Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın da bordo-mavililer karşısında kadroda olması bekleniyor.

Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un tedavilerine uzun süredir devam edilirken, Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Trabzonspor karşısında oynayabilecekleri belirtildi.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER ŞENOL GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş ile Süper Lig'de beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Trabzspor'un eksik oyunculardan başı dertte. 15 hafta sonunda 16 puanla 15. sırada yer alan bordo-mavililerde; Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Serkan Asan ve Savic Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil'in de kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da Batagov'un durumunun da maç saati netleşmesi bekleniyor. Bordo-mavililerin Galatasaray karşısında nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı merak ediliyor.

GALATASARAY'DAN TRABZONSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor 137 kez birbirleriyle mücadele etti. Bu maçlardan 62'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, bordo mavililer ise 44 maçtan üstün ayrıldı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 31 maç ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR REKABETİNDE 138. RANDEVU

138. randevuya çıkacak takımların yılın son derbisinde nasıl bir mücadele ortaya koyacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY 20 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan, Sara, Torreira, Mertens, Sallai, Yunus, Barış Alper

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar Saatçı, Batagov, Malheiro, Eren Elmalı, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA REKABET SÜRÜYOR

Süper Lig'de oynanan mücadelerin ardından gol krallığı listesinde üst sıralara tırmanan Simon Banza ve Victor Osimhen, 16. haftada karşı karşıya gelecek.

Son oynanan Fenerbahçe maçında fileleri havalandıran ve 10 gol ile zirvenin listesinde bulunan Piatek'i 9 golle Banza takip ediyor. Victor Osimhen'in ise Süper Lig'de oynadığı maçlarda 7 golü bulunuyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçı hakemi Kadir Sağlam oldu. Yılın son derbisinde Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

VAR HAKEMİ ÖZÜTOPRAK OLDU

TFF, Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakeminin Onur Özütoprak olduğunu açıkladı.

FELİPE MELO RAMS PARK'TA OLACAK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik maçta tribünde tanıdık bir isim olacak. Sarı-kırmızılılarda top koşturmuş ve gösterdiği mücadele ile taraftarın gönlüne taht kurmuş Felipe Melo, derbiyi Rams Park'tan takip edecek.

MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Galatasaray - Trabzonspor maç bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ev sahibi ekip tarafından paylaşıldı. En uygun biletin 1 bin TL olduğu derbide, 18 bin 500 TL'lik biletlerin de olduğu açıkladı. İşte Rams Park'ta oynanacak mücadelenin bilet fiyatları:

Premium: 18.500 TL

Delux: 17.000 TL

Lux: 16.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 7.500 TL

Kategori 3: 6.000 TL

Kategori 4: 4.500 TL

Kategori 5: 3.500 TL

Kategori 6: 2.500 TL

Kategori 7: 1.200 TL

Kategori 8: 1.000 TL