Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Sarı lacivertlilerde karşılaşmanın 45+1. dakikasında şok bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'nin iki yıldızı Dusan Tadic ve Anderson Talisca bir pozisyon sonrası saha içinde tartışma yaşadı.
İki ismin pas anlaşmazlığı sonrası tartışma yaşadığı görüldü.
İŞTE O ANLAR:
GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR
TATLIYA BAĞLANDI
Saha içinde gerginlik yaşayan Anderson Talisca ve Dusan Tadic, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında aralarındaki sorunu tatlıya bağladı.