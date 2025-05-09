Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasında şok tartışma!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasında şok tartışma!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı lacivertlilerde Dusan Tadic ve Anderson Talisca bir pozisyon sonrası saha içinde tartışma yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2025- 20:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025- 21:15