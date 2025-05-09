Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 86. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

RAMS Başakşehir'in tek sayısı ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe puanını 78'e çıkartarak lider konumda bulunan Galatasaray ile arasındaki farkı 5'e indirdi ve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.