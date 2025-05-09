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F.Bahçe'de Tadic ve Talisca arasında şok tartışma! F.Bahçe'de Tadic ve Talisca arasında şok tartışma! 20:55
F.Bahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü! F.Bahçe'ye kötü haber! Cezalı duruma düştü! 20:43
Başakşehir'de penaltı kararı! İşte o anlar Başakşehir'de penaltı kararı! İşte o anlar 20:30
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 20:29
Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi 19:51
Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki Fatih Terim'in kızından F.Bahçe'nin paylaşımına tepki 19:13
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Mourinho'dan flaş açıklama! "Ligi ikinci bitireceğiz" Mourinho'dan flaş açıklama! "Ligi ikinci bitireceğiz" 18:21
Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI 18:07
Başakşehir-F.Bahçe maçı detayları! Başakşehir-F.Bahçe maçı detayları! 17:59
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:59
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:59
F.Bahçe'ye yıldız yağmuru! F.Bahçe'ye yıldız yağmuru! 16:10