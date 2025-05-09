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Başakşehir-F.Bahçe maçı detayları! Başakşehir-F.Bahçe maçı detayları! 17:59
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:59
F.Bahçe'ye yıldız yağmuru! F.Bahçe'ye yıldız yağmuru! 16:10
Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı hangi kanalda? Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı hangi kanalda? 15:41
Osimhen'den transfer itirafı! Osimhen'den transfer itirafı! 15:20
Günay'ın sözleşmesi uzatılacak mı? Günay'ın sözleşmesi uzatılacak mı? 13:56
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G.Saray'da Bernardo Silva gelişmesi! G.Saray'da Bernardo Silva gelişmesi! 12:44
F.Bahçe'nin yeni sol beki Hollanda'dan F.Bahçe'nin yeni sol beki Hollanda'dan 12:22
RAMS Başakşehir-F.Bahçe maçı VAR'ı belli oldu! RAMS Başakşehir-F.Bahçe maçı VAR'ı belli oldu! 12:09
G.Saray Kaan'ın kardeşini istiyor! G.Saray Kaan'ın kardeşini istiyor! 11:40
F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! 10:57
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! 10:28