Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-1 yendi. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

"GELECEĞİMLE İLGİLİ YORUM YAPMAK ZOR"

"Açıkçası şu anda bununla ilgili yorum yapmak zor benim için. 3 maç daha var. 3 maçtan sonra değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımız, takım arkadaşlarım tarafından iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ama kalan 3 maça odaklandık. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"GALİBİYETİ MERT HAKAN'A HEDİYE EDİYORUM"

"Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için."